Albano Carrisi, ultime news gossip ad oggi sabato 7 gennaio 2017. Albano Carrisi si è raccontato al settimanale ‘Donna Al Top‘, ed ha parlato del ruolo di genitore: “Senza falsa modestia, mi darei un buon voto, perché cerco di essere un padre presente e un punto di riferimento per loro, non soltanto con le parole ma anche con l’esempio. Ci piace molto viaggiare e, infatti, li ho portati con me dappertutto. Penso che viaggiare sia indispensabile per la vita di ogni essere umano, perché scoprire nuove città e nuove culture aiuta a crescere meglio”.

Albano, ultime news.

Albano, dopo il delicato intervento cardiaco dello scorso dicembre, si appresta ad affrontare l’esperienza sanremese. Ma si augura anche di diventare nonno: “La nascita dei figli dovrebbe essere la conseguenza naturale di un matrimonio, quindi attendo i tempi giusti rispettando i disegni superiori preparandomi ad affrontarli al meglio”, ha raccontato in proposito.