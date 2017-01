Amici 2016-2017 Ed. 16: anticipazioni dello speciale di oggi sabato 7 gennaio 2017, super ospite in studio

Amici 2016-2017 Ed. 16, anticipazioni dello speciale di oggi sabato 7 gennaio 2017. Oggi sabato 7 gennaio 2017 andrà in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14.10, una nuova puntata di Amici 2016-2017 Ed. 16, condotta come sempre da Maria De Filippi. Lo speciale di oggi è stato registrato qualche giorno fa e siamo quindi a conoscenza di molte anticipazioni al riguardo, tra cui esiti delle sfide ed eliminazioni dirette. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali in questa prima puntata di Amici 2016-2017 Ed. 16 dopo la pausa natalizia, sarà presente in studio un cantante molto amato dal pubblico e vecchia conoscenza del programma… Scopriamo di chi si tratta!

Amici 2016-2017 Ed. 16: Briga ospite in studio, Raffaella eliminata.

Oggi sabato 7 gennaio 2017 andrà in onda una nuova puntata di Amici 2016-2017 Ed. 16, la prima dopo la pausa natalizia. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali in questo nuovo appuntamento con la scuola più amata d’Italia, ci sarà un ospite in studio molto apprezzato dal pubblico a casa. Briga sarà infatti presente ad Amici 2016-2017 Ed. 16 per presentare un singolo estratto dal suo ultimo album Talento. Tra le altre anticipazioni siamo a conoscenza del fatto che la ballerina Raffaella, dopo esser stata sottoposta ad un esame da parte della commissione, ha ricevuto tutti no ed ha dovuto abbandonare la scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16. Alessio e Riccardo, entrambi in sfida, hanno invece superato la prova, ma Michele, sfidante di Riccardo, ha comunque ottenuto un posto all’interno della scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16. Per scoprire cos’altro succederà in questa puntata di Amici 2016-2017 Ed. 16 non ci resta che seguirlo, a partire dalle ore 14.10 su Canale 5…