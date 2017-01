Amnistia e indulto, Carceri e Detenuti: le ultime news ad oggi 7 gennaio 2017. Si è tornato a parlare di sovraffollamento carcerario e dei provvedimenti di clemenza di amnistia e indulto a seguito dei gravissimi fatti accaduti all’estero nelle prigioni brasiliane di Manaus. Anche il Papa nella sua udienza generale è tornato sul tema del trattamento dei detenuti e della dignità degli istituti di pena. Scopriamo allora le ultime notizie su Carcere e detenuti e la situazione dei penitenziari italiani.

Carcere: le ultime ad oggi 7 gennaio 2017 a Pesaro e Nisida.

Situazione grave quella del carcere di Pesaro di Villa Fastiggi, come segnalata da Ristretti orizzonti. I detenuti del carcere di Pesaro, segnala Samuele Animali di Antigone Marche, da circa un mese, sono senza acqua calda con seri problemi ed una sola doccia funzionante per l’intero reparto dei detenuti. Il carcere, secondo i dati del Garante regionale dei detenuti, sarebbe anche il più sovraffollato della regione.

Bellissima sorpresa invece per i giovani detenuti del Carcere di Nisida, dove sono arrivati il Marek Hamsik, Dries Mertens e Leonardo Pavoletti in compagnia del ministro della Giustizia Andrea Orlando. Il ministro ha sottolineato la funzione riabilitativa del carcere in una struttura considerata dai più “modello”. L’arrivo dei loro idoli ha portato il sorriso sul volto dei ragazzi del carcere di Nisida.