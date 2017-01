Anticipazioni Il Segreto, le news e la trama dell’episodio di prima serata di domenica 8 gennaio 2015. «La boutique di Mariana e Gracia». Le anticipazioni de Il Segreto riferiscono che Nicolás (Alejandro Siguenza) viene a sapere che Mariana (Carlota Baró) è intenzionata ad aprire una boutique di abbigliamento insieme a Gracia (Carmen Canivell). Ortuno non ne è contrariato, anzi, incoraggia sua moglie a lottare per realizzare i propri sogni.

«Eliseo picchiato da Sol!». Anticipazioni Il Segreto, la trama dell’episodio di domenica 8 gennaio 2017.

Severo (Chico García) scopre che Sol (Adriana Torrebejano) è niente meno che l’autrice dell’aggressione a Eliseo (Carlos Troya) compiuta qualche giorno prima da una misteriosa figura incappucciata. Secondo le anticipazioni e le trame de Il Segreto Santacruz, preoccupato per l’incolumità di sua sorella, la prende malissimo! Lucas (Alvaro Morte) si prende cura della salute di don Anselmo (Mario Martín), che ha bisogno di riposo.

«Pedro Mirañar diventa bolscevico». Anticipazioni de Il Segreto, e la trama dell’episodio di domenica in prima serata, 8 gennaio 2017.

Convertitosi inopinatamente al credo comunista, Pedro Mirañar (Enric Benavent) si congeda dai familiari e riparte alla volta della Russia – ormai diventata Unione Sovietica – per prendere parte, sulle orme di Lenin, agli eventi rivoluzionari in quel Paese. Frattanto le anticipazioni de Il Segreto rivelano che un colloquio con Francisca (María Bouzas) fa capire a Bosco (Francisco Ortiz) che Beltrán è stato rapito da Berta (Raquel Aragon). Ormai il giovane Castro è consapevole della verità relativa al caso di Berta Muñoz – affetta da gravissimi problemi psichici – ma ormai è troppo tardi per porre rimedio alla situazione. Una grave disgrazia sta per abbattersi su Puente Viejo, e anche questa volta la Montenegro ne è la sciagurata regista. Ma, come talora le accade, l’oscura signora ha fatto i conti senza l’oste, e il male compiuto si ritorcerà ancora una volta – e così crudelmente! – contro lei stessa…