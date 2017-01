Tempesta d’Amore le anticipazioni e tutte le trame di sabato 7, domenica 8 e lunedì 9 gennaio 2017. «Tina, impresaria a gonfie vele» Attraverso le anticipazioni di Tempesta d’Amore (Sturm der Liebe) vediamo che dopo aver accolto la proposta di David di avviare un’impresa legata al suo blog di cucina, Tina constata che l’attività va a gonfie vele. Nel frattempo Clara – dopo che Lucien le ha detto di averla avvelenata – corre subito a chiedere aiuto a Adrian. Lechner porta subito la ragazza all’ospedale, dove però Michael scopre che in realtà non c’è alcun tipo di sostanza tossica nell’organismo della Morgenstern!

«Charlotte contro Pia!» Anticipazioni Tempesta d’Amore. Le trame del 7, 8 e 9 gennaio 2017.

Si è trattato dunque di un inganno, a causa del quale la Polizia intercetta Lucien e lo arresta immediatamente! Le anticipazioni di Tempesta d’Amore ci mostrano che l’uomo viene messo in carcere e anche la Croce di Hartmann viene recuperata. Questo, però, manda a farsi benedire anche il piano di Beatrice! Frattanto Nils fa del proprio meglio per far capire a Charlotte che non c’è motivo di essere gelosa di Pia: con la sorella di Oskar ha soltanto un rapporto di tipo professionale. In seguito Heinemann, durante le prove del balletto ispirato a Dirty Dancing, racconta a Pia di essere follemente innamorato della sua Charlotte. Delusa ed amareggiata, Pia decide di sabotare una romantica serata che Nils aveva organizzato per la sua donna.