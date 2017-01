Caterina Balivo, i look della settimana a Detto Fatto. Caterina Balivo conduce ogni giorno dal lunedì al venerdì la simpatica trasmissione di Rai 2 Detto Fatto, e propone sempre degli outfit molto originali e graziosi. Vediamo quali sono stati i look proposti dalla conduttrice in questa prima settimana del nuovo anno. Lunedì 2 gennaio 2017 Caterina Balivo ha optato per un look casual, scegliendo di indossare un completo con camicetta e shorts total black. La camicetta presenta delle velate trasparenze e dei graziosi bottoncini. Martedì 3 gennaio la conduttrice ha scelto di indossare un raffinato completo sui tenui ed eleganti toni del bianco e del beige: la camicetta è bianca mentre la gonna è in versione mini, a ruota e a vita alta con motivi geometrici sui toni dell’oro.

Caterina Balivo, i bellissimi outfit a Detto Fatto.

Per la puntata di Detto Fatto di mercoledì 4 gennaio 2017, Carterina Balivo ha deciso di indossare un bellissimo abito corto di un tessuto vellutato sui toni del verde – turchese con corpetto attillato e gonna a ruota. Giovedì 5 gennaio 2016 la conduttrice ha scelto di indossare un completo molto grazioso composto da una raffinata blusa blu notte sbracciata con un fiocco sul colletto e da una minigonna con fantasia a scacchi sui toni del blu e del giallo – senape.