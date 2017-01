C'è Posta per te, le anticipazioni della prima puntata di stasera, 7 gennaio 2017

C’è Posta per te, stasera 7 gennaio 2017 la prima puntata della nuova stagione. Stasera, sabato 7 gennaio 2017, torna in tv Maria De Filippi con la ventesima edizione di C’è Posta per te. La trasmissione ha riscosso già dalle prime edizioni un grandissimo successo, proponendo agli italiani appassionanti storie d’amore, di amicizia, di famiglia, e queste nuove puntate si preannunciano un nuovo successo di Maria De Filippi. Sono tante le indiscrezioni che circolano in rete circa questa prima puntata della nuova stagione di C’è posta per te. Vediamo insieme qualche anticipazione della puntata di stasera, sabato 7 gennaio 2017.

C’è posta per te, le anticipazioni di stasera, 7 gennaio 2017.

Tanti ospiti stasera a C’è posta per te. Per realizzare il sogno di una telespettatrice, Maria De Filippi ha invitato in studio l’attore Richard Madden, diventato famoso in Italia dopo la grande interpretazione di Cosimo De’ Medici nella fiction I Medici. Dovrebbe essere confermata anche la presenza, per stasera, di Emma Marrone, cantante salentina lanciata da un altro seguitissimo programma di Maria De Filippi, Amici.