La guida tv della settimana, del 8, 9, 10, 11, 12 e 13 gennaio 2017, tutti i programmi tv e le anticipazioni. Scopriamo quali programmi tv saranno in onda la prossima settimana sui canali tv Rai, Mediaset e La7 in prime time. Su Rai 1 domenica 8 gennaio 2017 vedremo la fiction Che Dio ci aiuti 4. Mentre su Canale 5, domenica vedremo la soap spagnola Il Segreto.

La guida tv di domenica 8 gennaio 2017, anticipazioni e news dei programmi tv.

Su Rai 1 vedremo la fiction Che Dio ci aiuti 4. Su Rai 2 andrà in onda il serial N.C.I.S.. Su Rai 3, invece, vedremo il programma Che Fuori Tempo Che Fa. Su Rete 4, invece, vedremo il film Altrimenti ci arrabbiamo!. Su Canale 5 andrà in onda la soap spagnola Il Segreto, mentre su Italia 1 vedremo il film di animazione Dragon Ball Super. Infine su La7 andrà in onda il film Nomad – The Warrior.

La guida tv di lunedì 9 gennaio 2017, anticipazioni e news dei programmi tv.

Su Rai 1 vedremo la fiction I bastardi di Pizzofalcone. Su Rai 2, appuntamento con il programma Il Collegio. Su Rai 3 verrà trasmesso il programma Presa Diretta. Su Rete 4, invece, vedremo il programma Quinta colonna. Su Canale 5 andrà in onda il film Andiamo a quel paese, mentre su Italia 1 vedremo il serial C.S.I.. Su La7 andrà in onda il film Erin Brockovich – Forte come la verità.

La guida tv di martedì 10 gennaio 2017, anticipazioni e news dei programmi tv.

Su Rai 1 andrà in onda la fiction I bastardi di Pizzofalcone, mentre su Rai 2 ci sarà un appuntamento con la TIM Cup 2016/2017 Spezia – Napoli. Su Rai 3, invece, vedremo il film La regola del silenzio – The Company You Keep. Su Rete 4, invece, andrà in onda il film War Horse. Su Canale 5 assisteremo alla fiction Quello che nascondono i tuoi occhi. Su Italia 1 vedremo i serial Supergirl 2, The Flash 2, Arrow 5 e Gotham 2. Su La7 verrà trasmesso il programma Di Martedì.

La guida tv di mercoledì 11 gennaio 20176, anticipazioni e news dei programmi tv.

Su Rai 1 vedremo la TIM Cup 2016/2017 Juventus – Atalanta. Mentre su Rai 2 seguiremo il film Piacere, sono un po’ incinta. Su Rai 3 appuntamento con il programma Chi l’ha visto?. Su Rete 4 vedremo il film Decisione critica. Su Canale 5 andrà in onda il programma Music. Su Italia 1, invece, verrà trasmesso il film Scontro tra Titani. Su La7 appuntamento con il programma La gabbia.

La guida tv di giovedì 12 gennaio 2017, anticipazioni e news dei programmi tv.

Su Rai 1 nuovo appuntamento con la fiction Che Dio ci aiuti 4. Su Rai 2 appuntamento con la TIM Cup 2016/2017 Milan – Torino. Su Rai 3, invece, verrà trasmesso il film L’ottava nota. Su Rete 4 andrà invece in onda il film Red. Su Canale 5 andrà in onda il film Che bella giornata. Mentre su Italia 1 vedremo Elisa Tour 2016. Su La7 vedremo il programma Piazzapulita.

La guida tv di venerdì 13 gennaio 2017, anticipazioni e news dei programmi tv.

Su Rai 1 vedremo il programma Music Quiz. Su Rai 2 andrà in onda il film Pompei. Su Rai 3, invece, vedremo il film Il giovane favoloso. Su Rete 4, invece, vedremo il programma Quarto Grado. Su Canale 5 andrà in onda la fiction Il Bello delle Donne – Alcuni anni dopo, mentre su Italia 1 vedremo il film Hunger Games – Il canto della rivolta – Prima parte. Su La7 andrà in onda il film Il volo della fenice.