Cosa vedere stasera in tv? La guida tv di stasera, tutti i programmi tv di sabato 7 gennaio 2017 su Rai, Mediaset e su La7 e le anticipazioni e le ultime news.

Scopriamo i programmi tv che andranno in onda stasera, sabato 7 gennaio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda il programma Nemicamatissima. Heather e Lorella, due facce della stessa medaglia: la passione per la danza e la voglia, intatta, di essere su un palcoscenico e ringraziare il pubblico di tutto l’amore ricevuto in trent’anni. Le vedremo quindi ballare e cantare le canzoni che le hanno consegnate all’immaginario collettivo e con una lunga serie di amici che le verranno a trovare.

Su Rai 2 vedremo il serial tv N.C.I.S. Los Angeles. La trama, Callen e la squadra tentano di salvare un bambino in pericolo, che ha subito il lavaggio del cervello da parte di una cellula terroristica.

Su Rai 3 andrà in onda il programma Sono innocente. Un programma sulla “giustizia malata”. “Sono innocente” scaverà come detto sul lato umano, partendo però dal raccontare le palesi ingiustizie sopportate da queste persone che poi a distanza di tempo possono anche essere dichiarate innocenti, ma a che prezzo?

Su Rete 4 andrà in onda il film Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills. La trama, Alex è un poliziotto di Detroit, fin troppo bravo, fin troppo diligente. Per questo i suoi capi non gradiscono che si occupi di alcuni omicidi accaduti a Beverly Hills e gli tolgono l’incarico. Ma Alex non demorde: si prende le ferie e va in California a indagare per conto suo.

Su Canale 5 andrà in onda il people show C’è posta per te. Condotto da Maria De Filippi, dove sono protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti.

Su Italia 1 vedremo il film di animazione Cattivissimo me. La trama, la storia gira intorno a Gru, il quale sta progettando il più grande colpo della storia del mondo: rubare la luna! Gru adora ogni genere di misfatto, ma tutto questo cambierà il giorno in cui si imbatte nella forte determinazione di tre ragazzine orfane, che vedono in lui qualcosa che nessun altro ha mai visto prima: un potenziale papà.

Sabato sera, 7 gennaio 2017, su La7 andrà in onda il serial L’Ispettore Barnaby. Le anticipazioni della nuova puntata, il proprietario di uno scavo archeologico si ritrova sepolto vivo in seguito alla scoperta delle ossa di un santo nel villaggio di Midsomer Cicely.