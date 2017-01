Il Segreto, Ariadna Gaya ospite oggi a Verissimo del 7 gennaio 2017

Il segreto Ariadna Gaya ospite oggi a Verissimo. Tanti gossip e tante anticipazioni della soap Il Segreto oggi a Verissimo. Nella puntata di oggi 7 gennaio 2017 di Verissimo sarà infatti ospide Ariadna Gaya, l’interprete della dolce e combattiva Aurora. Cosa dirà in puntata l’attrice spagnola e quali gossip ci svelerà sulla soap spagnola più amata? A Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin saranno svelate anche alcune anticipazioni de Il Segreto.

Il segreto, le anticipazioni di Aurora a Verissimo.

Oggi in tv su Canale 5 alle 16.10 vedremo Ariadna Gaya, l’interprete di Aurora, intervistata da Silvia Toffanin nella trasmissione del sabato pomeriggio Verissimo. Intanto nelle puntate de Il Segreto di Puente Viejo si stanno verificando come sempre nuove tragedie. La morte di Bosco porterà una terribile ferita nel cuore di Aurora, che si batterà per ottenere l’affidamento del suo nipotino Beltran per toglierlo dalle grinfie di Francisca. Intanto la giovane subirà un grave incidente nel treno di ritorno da Parigi… Riuscirà la giovane Aurora a riprendersi e ad ottenere la custodia del suo nipotino Beltran?