Maltempo, la situazione sulle strade: gli ultimi aggiornamenti

La “Bufera Befana” ha colpito l’Italia centro-meridionale, e la situazione delle strade e autostrade è sotto stretto e costante controllo. Precipitazioni a carattere nevoso si sono abbattute sulla nostra penisola da ieri, provocando forti disagi. Sulla A3 Salerno Reggio Calabria è vietata la circolazione in entrambi i sensi nel tratto tra Sicignano e Sibari per quanto riguarda i veicoli commerciali, mentre le autovetture e gli autobus possono circolare soltanto se muniti di mezzi antisdrucciolevoli. Sempre in Campania è stata rilevata molta neve e rischio ghiaccio tra i caselli di Baiano e Vallata. Non c’è un divieto di circolazione, ma possono transitare solo mezzi e autovetture munite di catene o pneumatici termici.

Maltempo, la situazione sulle strade e autostrade meridionali.

Sulla A14 Adriatica è stata vietata la circolazione dei mezzi pesanti tra Vasto Sud e Pineto in direzione Nord e tra Giulianova e Pescara Sud in direzione Sud. La neve ha colpito anche la Puglia. A Bari le strade stamattina risultano ghiacciate e la circolazione delle auto è rallentata, mentre la Prefettura ha vietato la circolazione dei mezzi pesanti.