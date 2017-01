Maltempo, scuole chiuse in molte regioni del Sud Italia

Maltempo, le regioni interessate alla chiusura delle scuole. Il maltempo ha sorpreso il Sud: ieri tutte le regioni meridionali sono state interessate da precipitazioni a carattere nevoso che non sono cessate nella notte e nella mattinata di stamani, 7 gennaio 2017. La neve si è depositata anche sulle coste, creando bellissimi paesaggi ma anche tanti disagi. In molte zone della Basilicata la temperatura ha toccato punte al di sotto dei – 10 gradi. Le temperature polari ed il forte vento gelido hanno causato ghiaccio sulle strade. La presenza del ghiaccio ha indotto il sindaco di Potenza, quello di Matera e di molti comuni della provincia a decretare la chiusura delle scuole per la giornata di lunedì 9 gennaio 2017. Le scuole saranno chiuse anche in molti comuni dell’entroterra siciliano, dove ci sono gravi disagi su diversi tratti stradali e dove alcuni comuni montani sono rimasti isolati.

Maltempo, quando si rientra a scuola?

Anche in Abruzzo è stata decretata la chiusura delle scuole. A Chieti le scuole rimarranno chiuse fino a mercoledì 11 gennaio 2017, mentre a Lanciano resteranno chiuse fino a martedì 10. A Pescara si tornerà a scuola martedì, così come a Montesilvano.