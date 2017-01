Mara Venier e Barbara D'urso: nel giorno dell'Epifania insieme a Miami

Mara Venier e Barbara D’Urso: le loro vacanze a Miami. C’è chi aspetta l’inverno per godere dei giorni innevati e magari trascorrere dei giorni in qualche località sciistica e chi invece preferisce fuggire dal freddo e trascorrere dei giorni di sole e mare dall’altra parte del mondo, come hanno pensato di fare due donne della Mediaset, fuggite dalla gelida Italia di inizio 2017 per rilassarsi sulle spiagge di Miami. Stiamo parlando di Barbara D’Urso e Mara Venier. Vacanze apparentemente separate, viste le foto da entrambe pubblicate nei giorni scorsi, fino alla sorpresa del 6 gennaio.

La coppia Mara Venier e Barbara D’Urso: la foto sui social il giorno dell’Epifania.

In occasione del giorno dell’Epifania, Mara e Barbara si sono concesse uno scatto di coppia, sorridenti e mano nella mano; scatto postato sui social con tanto di didascalia ironica: “Befane a Miami”. Non è chiaro se le due donne si siano casualmente incontrate ma certo è che lo scatto su Instagram D’Urso+Venier ha suscitato non poca ‘viralità’ social. Ultimi giorni di vacanza per la D’Urso che da lunedì tornerà in onda con pomeriggio cinque più abbronzata che mai.