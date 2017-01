Pensioni 2017, le ultime news ad oggi sabato 7 gennaio 2017. Cosa si muove sul fronte delle pensioni e della previdenza in Italia? I primi effetti della Riforma recepita nella Legge di Bilancio dell’autunno 2016, che ha visto coinvolte diverse categorie, tra cui anche donne e precoci, inizia a portare con sé una serie di effetti. Molto attesa è a partire da maggio la misura dell’Ape, che consente di ottenere le pensioni anticipate, ma anche quella dell’estensione delle quattordicesime mentre ancora molto discussi sul piano politico sono i cosiddetti voucher, che attualmente destano maggiori pensieri per il ruolo che rivestono nell’aumento del precariato. Ecco ad oggi sabato 7 gennaio 2017 il punto della situazione sulle Pensioni 2017 e su altri istituti del comparto previdenza.

Pensioni 2017: le ultime news su voucher, pensioni anticipate, quattordicesima, esodati, ricongiunzioni.

Nelle prossime settimane sul fronte politico attendiamo un aumento del dibattito sui voucher, per i quali anche esponenti del Pd da sempre impegnati sul fronte pensioni come Cesare Damiano, hanno annunciato “battaglia”. Tra le varie misure sulle pensioni del 2017, come anticipato, oltre all’Ape per le pensioni anticipate, una delle più attese era sicuramente l’aumento delle quattordicesime previsto dalla Legge di bilancio 2017. Più ampio è dunque il numero di cittadini che oggi possono beneficiare della quattordicesima, ma soprattutto vi sono delle importanti novità per quanto riguarda le detrazioni fiscali sui redditi complessivi da pensioni. La quattordicesima, come prevista dalla riforma, riguarda nello specifico i pensionati di età superiore ai 64 anni e la sua erogazione ha come base il solo reddito personale; l’importo invece tende salire con l’aumento degli anni di contribuzione. La quattordicesima era forse la misura più attesa della Riforma Pensioni per ridare l’ossigeno del potere d’acquisto a molti pensionati rimasti stritolati economicamente dagli aumenti del caro vita.

Sul fronte degli esodati e delle loro anelate pensioni, non va dimenticata la recente Circolare emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che contiene tutte le indicazioni utili per presentare le domande di pensionamento per accedere all’ottava salvaguardia. Le persone interessate rientranti nella categoria devono presentare la loro istanza presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente entro il 2 marzo 2017. Spaziando sul fronte delle pensioni e dell’inabilità lavorativa, ricordiamo la prestazione assistenziale che l’Inps fornisce ai lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi colpiti da inabilità del 100% dopo almeno 5 anni di contributi. Da non dimenticare, la possibilità di avere un’indennità di accompagnamento. Gli eredi dei pensionati invalidi, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione il 26 gennaio 2016, hanno diritto alle quote della pensione di inabilità e dell’indennità di accompagnamento già maturate.

Un’altra importante novità sul fronte pensioni arriva per i terremotati del Centro italia. Saranno sospesi per un anno i termini per il pagamento dei contributi previdenziali e degli oneri di riscatto e di ricongiunzione. Questo accadrà per coloro che devono ricevere le pensioni e risiedono nei 69 comuni interessati dal terremoto di ottobre scorso. Questo quanto reso noto da una recentissima Circolare Inps di inizio anno che fa riferimento alla legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 con attinenza anche alle norme sulle pensioni. Stesso meccanismo di sospensione per i riscatti, le rendite e le ricongiunzioni fino al 1° ottobre 2017, che coincide con la data di rimessione in termini.