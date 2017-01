Quelli che il calcio, anticipazioni ed ospiti della puntata. Con il ritorno del campionato, dopo la pausa natalizia, torna una nuova puntata di Quelli che il calcio, in onda alle ore 13.45 su Rai 2. Condotto come sempre da Nicola Savino e dalla Gialappa’s Band, la puntata si aprirà con la pre-diretta web della pagina Facebook “Calciatori Brutti”. Secondo le ultime anticipazioni alla postazione tecnica, ci sarà come sempre, Emanuele Dotto insieme a Sarah Castellana, mentre alla postazione web si siederà Melissa Greta Marchetto. Tra gli altri ospiti in studio ci saranno anche Diego Abatantuono, Eleonora Pedron, Fulvio Collovati, Giancarlo Magalli. Secondo le ultime anticipazioni il super ospite speciale della puntata di Quelli che il calcio sarà Roberto Saviano.

Quelli che il calcio: anticipazioni ed ospiti della puntata di domenica 8 gennaio 2017, in diretta dagli stadi.

Una nuova puntata di Quelli che il calcio andrà in onda domenica 8 gennaio 2017, dopo la ripartenza della seria A dopo la pausa natalizia. Secondo le ultime anticipazioni nello spazio dedicato alla musica sarà ospite in studio il cantate Giuseppe Peveri, in arte Dente, il quale insieme alla sua band interpreterà il brano Cosa devo fare. Anche in questa puntata non mancheranno gli sketch comici di Ubaldo Pantani, Max Giusti ed Edoardo Ferrario, che ci riserveranno nuove e divertenti imitazioni. Non mancheranno i collegamenti dagli stadi: Udinese – Inter (anticipo delle ore 12.30): Bruno Pizzul; per Chievo – Atalanta: Sara Ruggeri, Enrico Alfonso e Omar Fantini; per Genoa – Roma: Roberto Pruzzo, Stefano Fresi e Mia Ceran; per Lazio – Crotone: Anna Falchi, Karim Salvatori e Andrea Deflorio; infine, per Sassuolo – Torino: Sara Peluso con Daniele Mocio.