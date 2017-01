Sereno variabile, anticipazioni. Oggi sabato 7 gennaio 2017 torna su Rai 2 una nuova puntata di Sereno variabile, con la conduzione di Osvaldo Bevilacqua ed in onda a partire dalle ore 17.05 su Rai 2. Secondo le ultime anticipazioni la protagonista della prima puntata di Sereno variabile del 2017 sarà Salerno, la bellissima città campana che si affaccia sul mare. Andremo infatti alla scoperta di questa fantastica terra ricca di bellezza, tradizioni e buon cibo. Secondo le ultime anticipazioni il nostro viaggio partirà proprio dalla città di Salerno, dove visiteremo la parte nuova della città, con il Terminal della Stazione Marittima realizzato dall’architetta Zaha Hadid. Il nostro tour proseguirà poi alla scoperta della cattedrale metropolitana di Santa Maria degli Angeli, San Matteo e San Gregorio Magno.

Sereno variabile: alla scoperta delle bellezze di Salerno.

Il nostro viaggio nella città di Salerno in questa nuova puntata di Sereno Variabile prosegue con la visita all’antica Scuola Medica Salernitana e poi con i Giardino della Minerva, un prezioso orto botanico dove vengono coltivate moltissime piante ed erbe medicinali. Secondo le ultime anticipazioni in questa prima puntata del 2017 ci recheremo in visita anche al Teatro Verdi, dove avremo la possibilità di conoscere un giovane violinista di talento. Non può certamente mancare una visita per i vicoli del centro storico dove avremo la possibilità di conoscere le tradizioni culinarie tipiche del luogo, dai dolci ai piatti di pesce. Secondo le ultime anticipazioni in questa puntata di Sereno Variabile potremo inoltre intervistare l’attore Vincenzo Salemme, il quale ci parlerà del profondo legame con la sua terra. Per concludere il nostro tour per le vie di Salerno, una visita alle luminarie “Luci d’artista” che fino a fine gennaio illumineranno le vie della città.

L’inviata Maria Teresa Giarratano si recherà invece a Milano per per fare visita alla mostra “Hokusai, Hiroshige, Utamaro.