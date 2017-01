Serie A, tutte le probabili formazioni e la diretta tv della 19° giornata di campionato, di domenica 8 gennaio 2017. Si parte con la sfida tra Udinese e Inter delle 12:30. I friulani ospitano i nerazzurri, che sognano ancora il terzo posto ma hanno bisogno di fare punti per scalare posizioni. Pioli aspetta il regalo di mercato (Gagliardini dall’Atalanta) e punterà sul 4-2-3-1, con un unico dubbio tra Joao Mario e Banega. Non convocato Jovetic, in procinto di trasferirsi al Siviglia. Del Neri ha trasformato l’Udinese da quando è subentrato sulla panchina bianconera, rivitalizzando le punte Thereau e Zapata. Possibile occasione dall’inizio per il talentuoso trequartista argentino De Paul.

Alle 15:00 si giocheranno sei partite. La Roma affronta il Genoa allo Stadio Marassi di Genova, in una trasferta delicata per la squadra giallorossa. Spalletti sarà senza Florenzi, Vermaalen, Paredes e Salah (impegnato in Coppa d’Africa), ma potrà contare fin dall’inizio sull’ex della partita El Shaarawy. Solito 3-4-3 spregiudicato per Juric, che ieri ha accolto il sostituto di Pavoletti, Mauricio Pinilla, un ritorno gradito per i tifosi rossoblu. Il Milan di Montella ospita il Cagliari di Rastelli, che è alla ricerca di un risultato importante per scacciare le polemiche interne legate sia al mercato (Storari) sia ai rapporti tra tecnico e giocatori. I rossoneri potranno contare sull’intera rosa a disposizione e potrebbe esserci un’occasione per Niang dal primo minuto. Scalpita Borriello, sempre a segno contro le sue (numerose) ex squadre. Impegni sulla carta agevoli per Lazio e Fiorentina, che sfidano rispettivamente il Crotone a Roma e il Pescara in Abruzzo. Chiudono il quadro delle partite delle 15:00 Sassuolo – Torino e Chievo – Atalanta.

La Juventus di Allegri sfiderà il Bologna di Donadoni alle 20:45, nel posticipo della 19° giornata di campionato. I bianconeri, primi in classifica e con una partita in più da giocare, scenderanno in campo col 4-3-1-2, modulo che esalta le caratteristiche di Pjanic ma penalizza Cuadrado, che partirà dalla panchina. Ballottaggio a centrocampo tra Sturaro e il nuovo acquisto Rincon. Donadoni giocherà col 4-3-3, offrendo un’occasione importante a Mounier che dovrebbe affiancare in attacco Destro e Krejici. Diretta tv: tutte le partite saranno trasmesse sia su Sky Sport che su Premium Sport, ad eccezione di Chievo – Atalanta e Sassuolo – Torino (esclusive Sky calcio).