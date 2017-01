Tagli capelli corti 2017: tutti i tagli particolari per i capelli corti, come osare nel nuovo anno

Tagli capelli corti 2017, tutti i tagli particolari. Il 2017 è finalmente arrivato e con lui tanta tanta voglia di cambiamento. In fatto di tendenze capelli questo nuovo anno ci propone moltissimi tagli corti particolari con i quali sconvolgere il nostro look. Ovviamente è importante che i tagli di capelli corti si sposino con la nostra personalità, per non rischiare di ritrovarci in dei panni che non ci calzano alla perfezione. I tagli capelli corti del 2017 sono estremamente di tendenza e sono perfetti per tutte quelle donne che se la sentono di osare e non hanno paura di mettersi in gioco. I tagli di capelli corti 2017 si sposano alla perfezione con colorazioni di capelli stravaganti, come il platino, il grigio, i colori pastello e i colori metallici, tutti di grandissima tendenza in questo 2017.

Tra i tagli di capelli corti particolari proposti in questo 2017 si inserisce sicuramente il cosiddetto taglio a scodella, ovvero quel caschetto paro cortissimo la cui linea di taglio si trova sopra le orecchie. Questo particolare taglio di capelli si sposa alla perfezione con un viso piccolo ed una fisicità minuta, e la parte inferiore può essere portata rasata o cortissima. Se si vuole davvero osare si potrebbe addirittura optare per un effetto bicolor, e l’effetto wow è assicurato. Tra i tagli capelli corti del 2017 si inserisce sicuramente anche il pixie, ma declinato in versione rock ed androgina. La parte superiore da portare tirata su, mentre la parte sottostante anche rasata con la macchinetta. Questo taglio di capelli è perfetto anche per le ragazze dai capelli ricci, in quanto la parte superiore può essere portata riccia e voluminosa.