Tempesta d’amore (Sturm der Liebe) Anticipazioni di febbraio e marzo 2017 e trame delle puntate tedesche. «Le novità dalla Germania». Come vediamo attraverso le anticipazioni delle puntate tedesche di Tempesta d’amore – Sturm der Liebe, il triangolo amoroso fra David, Tina e Oskar sarà sempre di più al centro dell’attenzione del pubblico che segue la dodicesima stagione della soap in Germania. Questo significa che di qui a qualche settimana anche i fan dell’edizione italiana di Sturm der Liebe si emozioneranno per questa vicenda!

«Tina aspetta un figlio da David!». Anticipazioni di Febbraio Marzo 2017 e trame delle puntate tedesche di Tempesta d’amore (Sturm der Liebe).

Secondo le anticipazioni delle puntate tedesche di Tempesta D’Amore Tina, in effetti, con il passare del tempo e con la vicinanza con David dovuta alla comune attività lavorativa, finisce con il cambiare idea sulla natura della loro relazione, che aveva a suo tempo deciso non dovesse andare oltre l’amicizia. In altre parole, i due finiscono per fare all’amore! E non è tutto: dopo qualche settimana la ragazza si accorge di essere incinta! La giovane confessa a Oskar di aspettare un bambino, ma non gli nasconde la verità: il nascituro non è figlio suo! Tuttavia, dal momento che Tina ribadisce essere innamorata di lui e non di David, Reiter perdona la ragazza, e le promette che crescerà il bambino che sta per nascere come se fosse lui il padre.