Verissimo: il look di oggi di Silvia Toffanin nella puntata del 7 gennaio 2017

Silvia Toffanin, il look di oggi a Verissimo del 7 gennaio 2017. Quale sarà il look di Silvia Toffanin nella puntata di oggi di Verissimo? In occasione del primo appuntamento del 2017 come sempre la conduttrice del rotocalco di Canale 5 ci delizierà con uno dei suoi outfit eleganti e moderni. In attesa di conoscere il look di Silvia nella puntata di oggi 7 gennaio 2017 di Verissimo, scopriamo quali saranno i suoi ospiti in trasmissione.

Presto conosceremo tutti i dettagli del look della conduttrice di Verissimo, la trasmissione che ci terrà compagnia con la sua prima puntata del 2017 oggi su Canale 5 alle 16.10. Ospiti della puntata di oggi di Verissimo come sempre tanti personaggi vip dei quali scopriremo progetti e soprattutto gossip che vorranno svelare alle telecamere di Verissimo. Enrico Papi, il simpaticissimo conduttore, sarà uno degli ospiti di oggi a Verissimo; non mancherà uno dei protagonisti de Il Segreto, l’interprete di Aurora Ariadna Gaya; in studio anche lo chef e conduttore di Tu sì que vales Simone Rugiati.