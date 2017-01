Verissimo: ospiti di oggi Sergio Assisi, Simone Rugiati ed Enrico Papi. Enrico Papi e Sergio Assisi, che in questo autunno abbiamo apprezzato nelle imitazioni del varietà Tale e quale show saranno oggi 7 gennaio ospiti di Verissimo, su Canale 5. Con loro anche Simone Rugiati, la novità di quest’anno a Tu sì que vales. L’attore napoletano ed il conduttore romano sono stati tra i protagonisti dello show di Rai 1 ed oggi in casa Mediaset insieme a Silvia Toffanin ripercorreranno i momenti della loro carriera raccontando anche un po’ di sé. Sergio Assisi, attore e regista, ha dimostrato grande capacità di mettersi in gioco così come Enrico Papi ha tenuto compagnia a milioni di italiani con le sue esilaranti imitazioni.

Ritorna oggi pomeriggio su Canale 5 Verissimo, il rotocalco di gossip con la conduzione di Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di Verissimo oggi ci saranno dunque i graditissimi Sergio Assisi ed Enrico Papi. I fan sui social hanno dimostrato di apprezzare non poco queste due presenze maschili. “Grande Sergio”, “Lo adoro”, “Grande papi che fine ai fatto sei un bravo presentatore” scrivono sul profilo facebook del programma. Apprezzamenti anche per Simone Rugiati, già apprezzato chef ed ora personaggio televisivo. Cosa avranno da raccontarci i tre ospiti di Silvia Toffanin?