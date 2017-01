Amnistia e indulto 2017: il punto ed il bilancio di D'Elia dei Radicali su amnistia e carceri!

Amnistia e indulto e carceri: ultime news. Il Segretario di Nessuno Tocchi Caino, Sergio D’Elia, racconta le visite negli istituti penitenziari: “Ci hanno chiesto di portare un fiore a Pannella al cimitero. Ma per dare davvero speranza ai detenuti occorrono fondi e progetti. Mancano anche operatori e Magistrati di sorveglianza”. Nell’articolo del Dubbio a cura di Valentina Stella viene sottolineato come siano terminate in concomitanza con l’Epifania le visite dei militanti e dei dirigenti del Partito radicale nelle carceri italiane, il primo anno senza il leader Marco Pannella. Il Dubbio fa un bilancio dell’iniziativa con Sergio D’Elia, membro della presidenza del Partito radicale e segretario di Nessuno Tocchi Caino.

Carceri, ultime news.

D’Elia parla delle condizioni delle carceri:”Chiaramente è difficile esprimere un giudizio che possa fornire un quadro complessivo. Ci sono realtà diverse in tutta la penisola. Il carcere di Lecce è un esempio virtuoso nel sud d’Italia, grazie all’opera straordinaria della direttrice Rita Russo e del comandante Riccardo Secci. È una delle carceri dove è stata sperimentata la vigilanza dinamica e dove le attività trattamentali, come i corsi scolastici, le attività teatrali e imprenditoriali come la sartoria, sono molto ben sviluppate”.

D’Elia racconta anche l’esperienza nelle carceri fatta per il primo anno senza Pannella:”Quest’anno purtroppo non ci sono stati cori a favore di Marco, ma noi tutti lo abbiamo sentito con noi, come fonte di ispirazione. Un detenuto ci ha chiesto di portare un fiore a Marco al cimitero. Sia i detenuti che gli operatori ci hanno accolto come sempre hanno accolto Marco, erano letteralmente felici che la tradizione pannelliana, direi cristiana, nel fare visita ai carcerati non si fosse interrotta durante le festività. Erano commossi e rincuorati dalla nostra presenza. La presenza di Marco era unica nelle carceri ma siamo orgogliosi di poter portare il suo messaggio di speranza a tutta la comunità penitenziaria”.

Ed aggiunge:”Per la maggior parte delle persone può sembrare strano quello che dico, perché purtroppo il carcere è concepito come una discarica sociale che comporta una disumanizzazione del detenuto. Al contrario io, come il partito radicale, come il Papa stesso, credo che le carceri debbano essere luoghi dove si coltivi la speranza e non ci si abbandoni alla disperazione; solo se si incarna la speranza è possibile concepire quella finalità della Costituzione per il quale le pene devono tendere alla rieducazione e al reinserimento sociale di persone, prima che di detenuti”.

Amnistia e indulto, le ultime dichiarazioni di Sergio D’Elia.

D’Elia torna anche a parlare di amnistia e indulto:”Pannella concepiva il provvedimento di amnistia come necessario, strutturale, per una radicale riforma della giustizia, una giustizia inefficiente e lenta. La parola amnistia – vietata e condannata – va riabilitata. Tuttavia è un obiettivo difficile da raggiungere considerate le priorità dell’attuale classe politica dirigente. Ma quello che si può fare subito è stralciare dalla parte del Ddl sul processo penale la parte che riguarda l’ordinamento penitenziario”.

