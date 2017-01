Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news ad oggi 8 gennaio 2017. Le ultime news su amnistia e indulto, Carceri e Detenuti, in attesa di conoscere le prossime calendarizzazioni dei dibattiti sui provvedimenti di clemenza nelle aule parlamentari, riguardano come sempre la situazione delle carceri italiane, tra esempi di riabilitazione e momenti di notevole difficoltà soprattutto logistica. Ecco le ultime news su carceri e detenuti ad oggi 8 gennaio 2017.

Le ultime news su Amnistia e indulto, Carceri e Detenuti ad oggi 8 gennaio 2017 arrivano da romagnanoi.it che evidenziano come i lavori per ristrutturare il carcere di Forlì siano al momento assolutamente fermi ed il carcere nel quartiere Quattro non sarà pronto prima del 2020. “A fine anno è uscito il bando per concludere i lavori e il penitenziario non sarà pronto prima del 2020”. A renderlo noto sono i radicali riminesi Ivan Innocenti e Silvia De Pasquale che insieme ad Enrico Maria Pedrelli, segretario dei Giovani socialisti dell’Emilia Romagna, nei giorni scorsi hanno fatto un’ispezione alla Casa circondariale di via della Rocca. “Il carcere vecchio, che già è un edificio antico e dunque con carenze strutturali, viene lasciato sempre di più com’è: ormai fatiscente. Si cerca di rattoppare, ma senza interventi strutturali da oltre dieci anni”.

Parla dei detenuti del carcere di Bergamo suor Margherita a camminodiritto riferendosi ai detenuti di Casa Samaria. La religiosa, che fa parte della Congregazione delle Suore delle Poverelle, ha spiegato cosa significhi per lei “pena giusta”: “Penso che sia difficile dire qual è la pena giusta. Se si applica la legge, ad ogni reato corrisponde una condanna; se invece pensiamo alla persona che ha commesso un reato, diverso è il pensiero. Mi spiego: una persona riceve una condanna e inizia a scontarla ma se si dà alla persona l’opportunità di prendere consapevolezza del dolore che ha arrecato e l’occasione di poter riparare, allora la pena sarà giusta” ha detto la suora che ogni giorno si impegna per una vita dignitosa dei detenuti.