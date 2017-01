Tempesta d’Amore le anticipazioni e tutte le trame di domenica 8, lunedì 9 e martedì 10 gennaio 2017. «Tina imprenditrice non garba a Oskar». Scopriamo attraverso le anticipazioni di Tempesta d’Amore (Sturm der Liebe) che a Oskar la collaborazione professionale sorta tra Tina e David non va proprio giù. In ogni modo – fra una discussione e l’altra – per non deludere la ragazza che ama, Reiter fa del suo meglio per porre dare un freno alla sua gelosia, finché…

«Una bella sorpresa!» Anticipazioni Tempesta d’Amore. Le trame dell’8, 9 e 10 gennaio 2017.

…finché non scopre che David, per aiutare Tina e allo scopo di stare più tempo possibile insieme a lei, la sta illudendo a proposito degli ordini, acquistando egli stesso la maggior parte dei grandi quantitativi di dolci che la ragazza sta vendendo! Le anticipazioni di Tempesta d’Amore ci mostrano che però ben presto anche la Kessler si avvede dell’inganno e litiga con David! Ma che cosa succede il giorno seguente? Inopinatamente Tina viene investita da una gran mole di ordini, e deve ricredersi sul conto del giovane Hofer!

«Il destino si prende gioco di Beatrice e Desirèe…» Tempesta d’Amore le anticipazioni e le trame di domenica 8, lunedì 9 e martedì 10 gennaio 2017.

Nel frattempo secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore (Sturm der Liebe) Charlotte rimane scossa e stravolta quando vede Pia e Nils baciarsi con trasporto! Heinemann però chiarisce l’equivoco: il bacio al quale ha assistito fa parte del balletto di Dirty Dancing che stanno preparando insieme da giorni. Intanto Beatrice e Desirée si consolano venendo a sapere che presto riceveranno un premio in denaro per recuperato la Croce di Hartmann dalle grinfie di Lucien, che l’aveva trafugata. La loro involontaria buona azione (perché avevano ben altre intenzioni…) per ironia della sorte sarà lautamente ricompensata! Saranno capaci le due dark lady di mettere a frutto questo insegnamento, che forse è un suggerimento del destino? Ne dubitiamo fortemente…