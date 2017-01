Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni della prima puntata dell’8 gennaio 2017. Stasera, 8 gennaio 2017, torna in tv una delle fiction Rai più amate: Che Dio ci aiuti, giunta alla quarta stagione. Elena Sofia Ricci torna nei panni dell’amata Suor Angela con tante, nuove avventure. Della nuova serie vedremo 10 puntate, ognuna suddivisa in 2 episodi. Sono tante le conferme ma anche tanti gli addii per quanto riguarda il cast: troveremo nuovamente le due simpatiche suore, Suor Costanza e Suor Angela, e ci saranno ancora Rosa, Margherita e Azzurra, ma anche Lino Guanciale nel primo episodio. Ci saranno, inoltre, il dottor Gabriele Mattei e l’avvocato Nico Santopaolo. Non ci sarà, invece, Nina (Laura Glavan). La prima puntata di Che Dio ci aiuti 4 andrà in onda stasera alle 20.30 su Rai 1, e sono tante le anticipazioni che circolano in rete sulla prima puntata. Vediamo cosa accadrà stasera, domenica 8 gennaio 2017, a Che Dio ci aiuti 4.

Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni della prima puntata di stasera, 8 gennaio 2017: Azzurra e Guido finalmente sposi!

Stasera, 8 gennaio 2017, durante la prima puntata di Che Dio ci aiuti 4 assisteremo all’attesissimo matrimonio tra Azzurra e Guido. In convento, intanto, arrivano nuovi ospiti: Si tratta di Nico, testimone delle nozze tra Azzurra e GUido, e Monica, la figlia di un amore di gioventù di suor Angela, Valerio. Monica non ha un carattere semplice, anche a causa di alcune vicende avvenute nel suo passato… Dio Ci aiuti 4 si apre con un clima natalizio: siamo nelle vacanze di Natale, ed è proprio in questi giorni che si deve svoltere il matrimonio tra Azzurra e Guido. Tutto sembra perfetto, ma c’è sempre un imprevisto che potrebbe rovinare i piani… In conocomitanza delle nozze, infatti, c’è un’emergenza nella casa famiglia dove Azzurra svolge il suo tirocinio.