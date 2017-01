Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni della seconda puntata di giovedì 12 gennaio 2017

Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni della seconda puntata. Che Dio ci aiuti 4 debutta in tv con la quarta stagione, dopo i grandissimi successi riscontrati negli anni passati. Tornano stasera le avventure di Suor Angela con una grandissima prima puntata, che vedrà il tanto atteso matrimonio tra Azzurra e Guido. I due giovani si sono riabbracciati, per non separarsi mai più, durante l’ultima puntata della terza stagione, e stasera, finalmente, secondo le anticipazioni ufficiali di Che Dio ci aiuti 4, convoleranno a nozze. L’imprevisto è però dietro l’angolo, ed il matrimonio verrà celebrato con non poca fatica… Stasera conosceremo anche delle new entry della fiction Rai: si tratta del dottor Gabriele Mattei, dell’avvocato Nico Santopaolo e di Monica, la figlia di un amore di gioventù di suor Angela, Valerio.

Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni della seconda puntata ed il cambio di programmazione.

La seconda puntata di Che Dio ci aiuti 4 non andrà in onda domenica prossima: la Rai manderà in onda il secondo episodio dell’amata fiction giovedì 12 gennaio sempre alle 21 e 20, come annunciato da Elena Sofia Ricci alla trasmissione Affari Tuoi, durante la puntata speciale dedicata alla Lotteria Italila. Secondo le anticipazioni ufficiali di Che Dio ci aiuti 4, giovedì prossimo Suor Angela indagherà sulle vicende di un chirurgo che deve operare un uomo in attesa di trapianto e che si comporta in maniera alquanto strana. Azzurra, intanto, riprende il suo tirocinio, mentre Monica cerca di dimenticare Nico, che la considera troppo invadente.