Che tempo che fa, anticipazioni ed ospiti. Domenica 8 gennaio 2017 andrà in onda una nuova puntata di Che tempo che fa, il talk show di Rai 3 in onda ogni domenica alle ore 20, con la conduzione di Fabio Fazio, Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback. Secondo le ultime anticipazioni in questa puntata di Che tempo che fa sarà ospite la più grande nuotatrice italiana di sempre, Federica Pellegrini, la quale, ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione del 17 dicembre scorso, ha vinto la sua 110^ medaglia. Tra i tanti argomenti che verranno trattati sarà intervistata la farmacologa, biologa e senatrice a vita Elena Cattaneo, autrice del libro Ogni giorno. Tra scienza e politica.

Domenica 8 gennaio 2017 andrà in onda una nuova puntata di Che tempo che fa, a partire dalle ore 20 su Rai 3. Secondo le ultime anticipazioni tra i tanti ospiti in studio si parlerà di cinema con i due attori comici Ficarra & Picone, i quali ci parleranno del loro nuovo film L’ora legale, in uscita il prossimo 19 gennaio. Per parlare di musica sarà presente in studio Samuel, storico componente dei Subsonica, il quale presenterà nello studio di Che tempo che fa il suo primo album da solista Il codice della bellezza, in uscita il 24 febbraio. Secondo le ultime anticipazioni Samuel si esibirà inoltre con un brano tratto dall’album.

Nella seconda parte del programma si siederanno nello studio di Che tempo che fa gli ospiti fissi Nino Frassica, Fabio Volo e Gigi Marzullo. Oltre a Ficarra e Picone saranno ospite di Fabio Fazio anche Stefano Accorsi, e Carolina Crescentini. L’attrice interpreta uno dei personaggi principale della fiction I bastardi di Pizzofalcone, in onda a partire da lunedì 9 gennaio su Rai1 e tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Al tavolo di Che tempo che fa si siederanno poi le cantanti Orietta Berti e Nada, insiema Paolo Fox e Vincenzo Salemme.