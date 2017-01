Domenica in: anticipazioni ed ospiti della puntata di domenica 8 gennaio 2017

Domenica in, anticipazioni ed ospiti. Domenica 8 gennaio 2017 andrà in onda su Rai 1 una nuova puntata di Domenica in, in diretta a partire dalle ore 17.05 con la conduzione di Pippo Baudo e Chiara Francini. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali il super ospite di questa puntata sarà la cantante Mietta, la quale ripercorrerà insieme al pubblico di Domenica in la sua grande carriera artistica ed i suoi più grandi successi. Secondo le ultime anticipazioni Mietta si esibirà dal vivo nello studio di Domenica in, proponendoci i più grandi brani del suo repertorio. Mietta non sarà la sola ospite di questa puntata; sarà infatti presente nello studio di Domenica in anche Alfio Caruso…

Domenica 8 gennaio 2017 andrà in onda una nuova puntata di Domenica in, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 17.05. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali tra gli ospiti in studio ci sarà Alfio Caruso, il quale presenterà il suo libro 1960. Il migliore anno della nostra vita. Tra le sorprese di questa puntata di Domenica in ci sarà anche uno spazio dedicato al teatro, con una piccola rappresentazione tratta dallo spettacolo scritto da Gianni Clementi Barberia—Barba, Capiddi e Mandulinu. Sul palco sarà presente anche Massimo Venturiello, protagonista e regista dell’opera.