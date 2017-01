Domenica live: anticipazioni domenica 8 gennaio 2017, perché il programma è sospeso

Domenica live, anticipazioni. Oggi domenica 8 gennaio 2017 non andrà in onda una nuova puntata del programma contenitore della domenica pomeriggio di Canale 5 Domenica Live, condotto come sempre da Barbara D’Urso. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali Domenica live è ancora sospeso dal palinsesto Mediaset, a differenza di altri programmi come Verissimo, il quale è partito in anticipo ieri per tener testa al programma di Paola Perego su Rai 1. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali Domenica live dovrebbe ripartire la prossima settimana, domenica 15 gennaio 2017, quando tornerà in onda su Canale 5 per una lunghissima diretta, ricca di ospiti e temi di attualità.

Domenica live, anticipazioni: in onda Domenica Rewind in attesa delle nuove puntate.

Secondo le ultime anticipazioni ufficiali oggi Domenica live non andrà in onda, in quanto ancora sospeso dal palinsesto Mediaset, ma subito dopo le repliche della fiction Il conte di Montecristo, sarà trasmessa una puntata speciale di Domenica live, chiamata Domenica Rewind, in cui rivivremo tutti i momenti più belli vissuti fino ad ora. Domenica live non è il solo programma super atteso del palinsesto Mediaset, in quanto i fan sono in attesa anche di Pomeriggio Cinque, condotto da quasi dieci anni da Barbara D’Urso e molto apprezzato dal pubblico a casa. Secondo le ultime anticipazioni i nuovi episodi di Pomeriggio cinque partiranno invece dalla prossima settimana, come sempre in diretta su Canale 5.