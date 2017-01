Ford, le novità tecnologiche del 2017. Grandi novità per le tecnologie a bordo delle auto Ford. Nel corso del Consumer Electronics Show di Las Vegas è stato infatti annunciato che a breve i veicoli dotati del sistema SYNC 3 con AppLink potranno proiettare sul touchscreen di bordo i contenuti delle app di navigazione presenti nello smartphone collegato all’auto. Il sistema SYNC 3 con AppLink permette di utilizzare lo schermo di bordo e i comandi vocali per utilizzare una serie di app per smartphone.

Ford, novità 2017: SYNC 3 con AppLink, arriva il mirroring delle app di navigazione.

La prima app di navigazione a supportare il mirroring sul SYNC 3 sarà Sygic, una delle soluzioni per smartphone più avanzate e diffuse al mondo. La maggior parte degli automobilisti utilizza app di navigazione sul proprio smartphone, ma queste possono comportare distrazioni alla guida. Invece, attraverso la proiezione sul SYNC, l’app viene completamente integrata nei sistemi dell’auto, incrementando la sicurezza.

Secondo uno studio del Pew Research Center condotto nel 2015 negli Stati Uniti, infatti, il 67% dei possessori di smartphone ammette di utilizzarlo almeno occasionalmente come navigatore mentre si trova alla guida, mentre per il 31% del campione si tratta

di un’abitudine frequente.

“Ford è consapevole di come i clienti oggi desiderino utilizzare con continuità il proprio smartphone, e il nostro impegno è garantire loro modalità per portare a bordo, in sicurezza, la loro esperienza digitale”, ha dichiarato Don Butler, Direttore Esecutivo Veicoli e Servizi Connessi, Ford. “Il mirroring con il SYNC/AppLink offre la possibilità di utilizzare le proprie app di navigazione senza staccare le mani da volante per interagire con lo smartphone o distogliere lo sguardo dalla strada per controllarne lo schermo”.

La funzionalità di mirroring si attiva semplicemente collegando via USB lo smartphone al sistema: il controllo dell’app passa istantaneamente al SYNC 3, che ne proietta i contenuti sul touchscreen di bordo. L’app Sygic è disponibile in più di 200 paesi e offre indicazioni stradali in circa 40 lingue differenti. È utilizzata da oltre 150 milioni di persone in tutto il mondo ed è stata ottimizzata appositamente per integrarsi perfettamente con il SYNC 3 con AppLink.

“La filosofia che guida Sygic è andare in ogni direzione oltre i limiti nel campo della navigazione, e questo impegno ci ha portato a essere considerati oggi leader del settore anche per le auto connesse”, ha dichiarato Michal Štencl, CEO di Sygic. “Nell’ambito della partnership globale che ci lega a Ford, continueremo a lanciare nuove funzionalità innovative e a elevare ulteriormente l’esperienza di navigazione”.