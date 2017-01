Cosa vedere stasera in tv? La guida tv completa di stasera, domenica 8 gennaio 2017. Tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7, le anticipazioni e le ultime news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda domenica sera, 8 gennaio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la fiction Che Dio ci aiuti 4. Su Canale 5 torna la soap spagnola Il Segreto. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata di stasera ed alcune anticipazioni.

La guida tv di stasera, domenica 8 gennaio 2017. Le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di Rai 1.

Su Rai 1 andrà in onda la fiction Che Dio ci aiuti 4. Le anticipazioni della nuova puntata, Suor Angela, Suor Costanza e le ragazze sono in trepidazione: finalmente per Azzurra e Guido è arrivato il giorno del matrimonio. Mentre un’emergenza alla Casa Famiglia in cui Azzurra fa il tirocinio, rovinerà i piani della novella sposa, la “quiete” del convento sarà turbata anche dall’arrivo di Nico, un affascinante avvocato, e di Monica, figlioccia di suor Angela.

Stasera in tv, guida tv di domenica 8 gennaio 2017. Le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 2 assisteremo ad un nuovo appuntamento con il serial N.C.I.S.. Le anticipazioni della nuova puntata, il cadavere di un ladro viene ritrovato nella casa di un Marine e l’NCIS scopre collegamenti con un gruppo terroristico sul quale Delilah e il Dipartimento della Difesa stanno indagando da tempo.

La guida tv di stasera, domenica 8 gennaio 2017. Le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di Rai 3.

Su Rai 3 andrà in onda il programma Che Fuori Tempo Che Fa. Tavolo già sperimentato con successo nella passata stagione per una jam session di argomenti e temi. Insieme a Fazio in entrambi i momenti della serata la partecipazione di Luciana Littizzetto, che imperverserà con il suo umorismo per leggere con sarcasmo e ironia l’attualità, e non mancherà la presenza di Filippa Lagerback.

Tutti i programmi tv di stasera, domenica 8 gennaio 2017. La guida completa, le ultime anticipazioni e news su Rete 4 e Canale 5.

Su Rete 4 andrà in onda il film Altrimenti ci arrabbiamo!. La trama, un meccanico e un amico camionista, appassionati di autocross, vincono a pari merito una corsa. Il primo premio è una preziosa vetturetta del tipo “dune buggy”. Anziché venderla e dividere il ricavato, i due se la giocano in una gara di resistenza gastronomica, interrotta sul più bello da una banda di motociclisti teppisti che mettono a soqquadro il locale in cui è in corso la sfida.

Su Canale 5 andrà in onda la soap spagnola Il Segreto. Le anticipazioni della nuova puntata, Bosco scopre la verità su Berta, ma forse è troppo tardi. Una disgrazia sta per abbattersi a Puente Viejo, e c’è sempre lo zampino di Francisca. Pedro saluta la moglie prima di partire per la Russia. Ramiro capisce che tra Emilia e Ce’sar c’è qualcosa in più e decide di far aprire gli occhi ad Alfonso.

Programmi tv di domenica 8 gennaio 2017. La guida completa, le ultime anticipazioni e news di Italia 1 e La7.

Su Italia 1, invece, andrà in onda il film di animazione Dragon Ball Super. La trama, con la nascita della piccola Pan, tutti sono completamente rapiti dalla bambina, tranne Goku che sogna e spera di combattere ancora. Accorso a casa di Gohan, dopo alcuni diverbi familiari, Goku scopre da Bulma che Vegeta è andato ad allenarsi con Whis e la prega di contattarlo non appena il maestro tornerà sulla terra per saggiare i suoi piatti.

Domenica sera, 8 gennaio 2017, su La7 andrà in onda il film Nomad – The Warrior. La trama, nel diciottesimo secolo diverse tribù nomadi si riuniscono per fondare il Kazakistan. In un territorio enorme, magnifico ma anche terribile, situato tra la Cina, il Tibet e la Russia, i membri di questi popoli da secoli combattono per la loro indipendenza contro gli invasori, ma anche contro loro stessi. Per rendere possibile l’unità sarà determinante il coraggio del giovane Kazako Mansur.