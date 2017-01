Maltempo, l'Italia innevata: le immagini più belle

Maltempo, i magici paesaggi innevati. L’Italia meridionale è stata colpita da un’ondata di precipitazioni a carattere nevoso che hanno regalato dei paesaggi spettacolari, ma anche tanti disagi, in luoghi dove la neve, solitamente, non si posa mai. La neve ha colpito anche le coste, e stamattina molte città di mare si sono ritrovate ad ammirare le spiagge imbiancate. A Salerno la neve è iniziata a cadere nella giornata della Befana, subito dopo pranzo, ed è cessata solamente nella giornata di ieri, nel tardo pomeriggio. Ieri mattina i salernitani si sono alzati con la città sommersa dalla neve: un paesaggio incantevole quanto insolito per il capoluogo campano. La neve è scesa copiosa anche in altre città di mare, come Brindisi.

Maltempo, la neve al Sud Italia.

Le nevi sono state abbondanti anche a Matera, dove hanno creato un paesaggio magico e surreale, un presepe innevato. Neve anche ad Enna, dove ci sono stati seri problemi riguardanti la circolazione strada.