Maltempo, neve e gelo: le ultime news ad oggi 8 gennaio 2017. Non si placa ad oggi 8 gennaio 2017 l’allerta maltempo. La Protezione civile ha avvertito che anche nelle prossime ore proseguirà “la fase di maltempo che sta interessando da alcuni giorni gran parte del Paese” seppure ad intermittenza. Secondo le ultime previsioni una nuova perturbazione riguarderà il versante adriatico ed il sud con venti e temperature al di sotto dello zero.

Maltempo, neve e gelo: le ultime dalla Protezione civile e le iniziative del Papa.

“L’avviso prevede dalla mattina di domenica 8 gennaio, venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca su Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte. Sulle stesse Regioni e sull’Abruzzo sono previste ancora nevicate, con apporti al suolo da deboli a moderati, e la persistenza di temperature molto basse che potranno determinare diffuse gelate. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione” si legge nella nota della Protezione Civile.

Il premier Paolo Gentiloni si è recato ieri presso il dipartimento della protezione civile nazionale a Roma. Intanto sono diverse le iniziative dell’Elemosineria apostolica per volere di Papa Francesco. Ai senza dimora che rifiuteranno di spostarsi saranno dati dei sacchi a pelo resistenti anche alle temperature di -20 gradi sotto lo zero e diverse auto sono state messe a disposizione oltre ai dormitori. Al momento sono 6 i clochard morti assiderati.