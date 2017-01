L’ondata di maltempo che ha sorpreso il Sud Italia nei giorni scorsi sembra non accennare a diminuire. Le temperature sono in leggero rialzo, ma rimangono al di sotto della media stagionale. In alcune regioni, soprattutto nelle zone adriatiche e sull’Appennino, la neve non cessa di cadere, mentre nelle altre regioni le basse temperature non hanno consentito al ghiaccio formatosi di sciogliersi. Le basse temperature ed il ghiacchio ancora presente hanno portato diversi comuni a decidere di mantenere le scuole chiuse per qualche giorno. Nei giorni scorsi le copiose nevicate hanno portato i sindaci di Potenza, Matera e di altri comuni della Basilicata a decidere per la chiusura delle scuole. Prefettura e sindaci pugliesi hanno deciso di posticipare l’apertura delle scuole, e anche Politecnico di Bari e l’Università di Bari hanno sospeso le attività didattiche ed amministrative per due giorni, domani e martedì.

Maltempo, molte scuole ed università chiuse.

In Molise le scuole rimarranno chiuse a Campobasso ed in altri 40 comuni. Anche tutte le sedi dell’Università del Molise (Campobasso, Pesche-Isernia e termoli) rimarranno chiuse lunedì 9 gennaio, mentre A Pescolanciano le scuole rimarranno chiuse fino al 15 gennaio. Anche in Campania molte scuole rimarranno chiuse. La decisione è stata presa dal sindaco di Benevento, Mastella, e dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Chiusa anche l’Universitùà degli studi di Salerno, sul cui sito ufficiale si legge il comunicato: “Alla luce del perdurare delle condizioni di allerta meteo su tutto il territorio regionale, l’Università di Salerno comunica la sospensione delle attività didattiche, amministrative e di ricerca per il giorno lunedì 9 gennaio 2017. Pertanto i campus di Fisciano e Baronissi resteranno chiusi”.