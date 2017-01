Moda primavera estate 2017: i colori protagonisti per la prossima collezione primavera estate 2017. Anche se siamo davvero addentrati nel cuore nell’inverno e manti di neve hanno imbiancato la gran parte delle località italiane, proviamo a riscaldarci un po’ il cuore ammirando le nuance che fungeranno da protagoniste nella prossima collezione primavera estate 2017. Le passerelle di Milano ci hanno regalato più di uno spunto durante le sfilate e come sempre non c’è l’imbarazzo della scelta.

Moda, le ultime tendenze primavera estate 2017: i colori protagonisti.

Il caldo e brillante dell’arancione, come quello scelto dai brand Max Mara, Gucci, Emilio Pucci, viene utilizzato per dare energia alla propria collezione primavera estate 2017, mentre il giallo di Prada e di Emilio Pucci, che suggerisce serenità, rimane una delle nuance più belle da indossare in primavera 2017. Stessa filosofia per l’azzurro usato da Luisa Beccaria e Ports 1961, ritrovato molto spesso nella camiceria o in tessuti a righe dal piglio estivo. Le ultime tendenze primavera estate 2017 suggeriscono anche come protagonisti i colori neutri, dal beige al tortora fino al bianco Diesel Black Gold, scelti per ingentilire i classici look da città per l’estate. Il nero, scelto da Moschino, Alberta Ferretti e Roberto Cavalli, si sa, non passa mai di moda, soprattutto su abiti in leggero chiffon oppure eleganti tute in pizzo, che lo rendono sorprendentemente estivo.