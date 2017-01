Moda primavera estate 2017: le tendenze moda, le proposte per l'estate ed i colori di tendenza

Moda primavera estate 2017, tendenze moda e proposte per l’estate. Il 2017 è ufficialmente arrivato e con lui tantissime tendenze moda per questa primavera estate 2017. Nonostante faccia ancora molto freddo i negozi stanno cominciando ad esporre le nuovissime collezioni. Tra i colori di tendenza in questa primavera estate 2017 ci sono il lampone, il rosso ed il fucsia. Toni accesi anche nella tendenza del color blocking, in cui gli accostamenti cromatici azzardati la fanno da padrona. Il colore must scelto da Pantone per questa primavera estate 2017 il Greenery, un verde chiaro tendente al giallo. Per tutte le donne che non se la sentono di osare ci sono anche tutte le colorazioni neutre dei toni della terra, come il beige, il bianco ed il panna.

Tendenze moda primavera estate 2017: tutte le tendenze della prossima stagione.

Tra le tendenze moda di questa Primavera estate 2017 impazza il Boho Style, che riprende i must degli anni ’70 e lo stile Gypsy. Frange svolazzanti, piume, nastrini, alamari dorati e accessori per i capelli la fanno da padrona. Anche nei capelli si riflette questa tendenza, con pieghe messy e sbarazzine. Per quanto riguarda altre tendenze moda di questa primavera estate 2017 anche gonne ed abiti plissettati, spalline gonfie ed abiti monospalla che fanno tanti anni ’80. La vita alta per gonne e pantaloni è di grandissima tendenza in questa primavera estate 2017, e tende moltissimo a slanciare la figura, anche se è sicuramente più adatta a tutte le ragazze dalla vita stretta e sottile.