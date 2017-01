Papa Francesco, Angelus di oggi domenica 8 gennaio 2017. “Penso in questi giorni di tanto freddo, ed invito anche voi a pensare, a tutte le persone che vivono per la strada colpiti dal freddo e tante volte dall’indifferenza” ha detto oggi Papa Francesco durante l’Angelus Domini in Piazza San Pietro citando i senzatetto morti a causa del grande gelo che ha colpito l’Italia nelle ultime ore. “Purtroppo alcuni non ce l’hanno fatta – ha detto il Papa nell’Angelus di oggi – preghiamo per loro e chiediamo al Signore di scaldarci il cuore per poterli aiutare”.

Angelus Domini di oggi domenica 8 gennaio 2017: il battesimo di Gesù.

Ecco le parole pronunciate da Papa Francesco oggi, domenica 8 gennaio 2017 nella preghiera dell’Angelus Domini, recitata come ogni domenica in Piazza San Pietro. “Cari fratelli e sorelle, oggi è la Festa del Battesimo di Gesù. Il Vangelo ci presenta la scena avvenuta presso il fiume Giordano: in mezzo alla folla penitente verso il battesimo c’è anche Gesù che faceva la coda.

Giovanni vorrebbe impedire perché consapevole della distanza tra lui e Gesù, ma Gesù è venuto proprio per colmare la distanza tra uomo e Dio. Se Egli è tutto dalla parte di Dio è anche tutto dalla parte dell’uomo e riunisce ciò che era diviso. Per questo chiede di battezzarsi, perché si adempia ogni giustizia e si realizzi il disegno del Padre tramite la via dell’obbedienza e della solidarietà con l’uomo fragile e peccatore… La missione dii salvezza di Gesù è caratterizzata dallo stile del servo umile e mite, munito solo della forza della verità come profetizzato da Isaia.

Servo umile e mite. Ecco lo stile di Gesù e anche lo stile missionario dei discepoli di Cristo: annunciare il Vangelo con mitezza e fermezza senza sgridare qualcuno senza arroganza o imposizione; la vera missione non è mai il proselitismo ma l’attrazione a Cristo con la propria nostra testimonianza a partire dalla forte unione con la preghiera, l’adorazione e la carità completa nel servizio al più piccolo dei fratelli. Siamo chiamati a fare della nostra vita una testimonianza gioiosa che illumina il cammino che porta speranza e amore”.