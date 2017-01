Pensioni oggi 8 gennaio 2017: le novità su pensioni anticipate, Ape, opzione donna, precoci, Conapo, reddito di inclusione

Pensioni oggi 8 gennaio 2017, le novità. Le ultime news sulle pensioni, in particolare in merito alle ricongiunzioni ed all’opzione donna, ci vengono fornite da Orietta Armiliato, del gruppo pubblico Facebook Comitato Opzione Donna Social. La Armiliato ricorda la battaglia portata avanti sin dallo scorso anno sul fronte ricongiunzioni gratuite, anche per l’Opzione Donna:”Carissime, a partire dallo scorso anno abbiamo portato avanti la questione del cumulo gratuito anche per Opzione Donna ma, nonostante il lavoro svolto sia dalla Commissione Lavoro sia da molte di noi tramite il Comitato Opzione Donna, il risultato atteso in LdB 2017 non è arrivato ne per le donne ne per gli esodati”.

Pensioni, esodati, opzione donna, emendamenti al Milleproroghe.

Sul fronte pensioni ricorda la Armiliato, verranno presentati emendamenti al Milleproroghe, anche se non bisogna crearsi aspettative positive in merito:”Sappiamo che saranno presentati emendamenti al decreto Milleproroghe appena pubblicato in GU che è entrato in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anche se gli effetti prodotti sono provvisori poiché il decreto deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione ma, non ci creiamo alcuna aspettativa sul positivo accoglimento di tali emendamenti e dunque, come anticipatovi qualche settimana fa, abbiamo contattato l’Avv. On. Andrea Maestri, affinché disegni per nostro conto il perimetro entro il quale muoverci per avviare una diffida avverso INPS e Ministero del Lavoro, che comprenda appunto sia le donne che desiderano optare sia gli esodati rimasti esclusi. Alla ripresa delle attività, quindi a breve, avremo le risultanze dell’analisi effettuata e daremo corso a questa azione legale affinché tale diritto possa essere esercitato da tutti”.

Pensioni e previdenza, le ultime news e richieste del Conapo.

Sul fronte pensioni e previdenza, le ultime richieste vengono espresse dal Conapo. “Dal 1° gennaio il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha ‘ereditato’ dal Corpo forestale dello stato le funzioni di concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi, compreso lo spegnimento con mezzi aerei. Un importante trasferimento di funzioni cui non è seguito un adeguato transito di uomini e mezzi che sono stati invece destinati all’Arma dei carabinieri. E’ impensabile fare fronte con i soli 361 uomini assegnati a queste importanti competenze che in precedenza venivano svolte già a fatica, seppur in via non esclusiva, da oltre 8 mila forestali, serve una revisione urgente delle decisioni o in alternativa un piano di assunzioni straordinarie perché si rischia di far trovare l’Italia in difficoltà alla prossima stagione di incendi boschivi”.

La contestazione è contenuta in una nota del Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, inviata a tutti i vertici di governo. Per Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo “i Forestali che sarebbero dovuti transitare nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco dovevano essere molti di più, almeno 3 mila, anche per le correlate attività di polizia giudiziaria e amministrativa o mancherà il potenziale operativo e umano per gestire efficacemente anche questa attività”” . Il Conapo reclama inoltre che, a seguito della soppressione della forestale, non sarebbero stati affidati ai vigili del fuoco “le strutture di formazione in materia di antincendio boschivo, gli automezzi che erano destinati ai servizi antincendi nei parchi naturali e gli elicotteri NH500 attrezzati per l’antincendio boschivo e che indiscrezioni riferiscono essere confluiti ai carabinieri”.

“Assurda poi è la situazione che si è venuta a creare nei vigili del fuoco a seguito della riforma, con gli ex forestali, elicotteristi compresi, che – spiega Brizzi – saranno adeguati al ribasso al penalizzante ordinamento pensionistico dei vigili del fuoco mentre dal punto di vista retributivo riceveranno un assegno aggiuntivo (pari alla sperequazione oggi esistente) non potendo per legge adeguare al ribasso anche la retribuzione. Una situazione che deve far riflettere il governo Gentiloni sulla necessità di sanare urgentemente tutte le disparità esistenti tra i vigili del fuoco e gli altri corpi dello Stato, per evitare danni ai forestali e dare così anche ai vigili del fuoco la meritata parità di trattamento. Il Ministro dell’Interno Minniti ne prenda atto”.

Pensioni, le ultime dichiarazioni di Domenico Proietti(Uil).

Le ultime news sulla riforma delle pensioni vengono riportate segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, che sottolinea tra i primi obiettivi del nuovo governo la riduzione delle tasse, in particolare per i pensionati. “La pressione fiscale in Italia cala troppo lentamente: il nuovo Governo deve porsi l’obiettivo di intervenire subito con una riduzione significativa delle tasse ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che, da sempre, fanno il loro dovere con il fisco”. E’ quanto dichiara Domenico Proietti, secondo quanto riportato dall’Ansa, chiedendo “interventi mirati di aumento delle detrazioni e contemporaneamente con il ripristino di una progressività dell’Irpef coerente ai dettami costituzionali”.

Pensioni anticipate, Ape: ultime news.