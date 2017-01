Riforma pensioni, le ultime news ad oggi 8 gennaio 2017. Il Comitato Esodati “Licenziati o Cessati Senza Tutele” ha atteso l’occasione della Festa del Tricolore, per consegnare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la richiesta di un Suo interessamento all’annosa questione degli esodati. Il comitato in questione evidenzia come con l’ottava salvaguardia, contenuta nella legge di stabilità 2017, permangano comunque degli aspetti non risolti sul fronte tutela della categoria.

Riforma pensioni ed Esodati, le misure contenute nella legge di stabilità 2017.

La lettera prende l’avvio delle recenti modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità sul fronte riforma pensioni: “Ill. mo sig. Presidente, con la recente Legge di Stabilità 2017 il governo ha inteso dare soluzione definitiva all’annoso problema degli esodati, generato dall’entrata in vigore della Legge 214/2011. Il legislatore ha disposto il prolungamento delle scadenze dei termini al raggiungimento dei requisiti per determinate situazioni di esodo dal lavoro e delle decorrenze per altre. A consuntivo dell’ottava salvaguardia, ritenendo con questo ultimo provvedimento di avere esaustivamente ottemperato all’impegno assunto nel corso degli anni da tutti i ministri, la stessa Legge di Stabilità dispone di conseguenza l’abolizione del fondo esodati, istituito all’art. 1, comma 235 della Legge 228 del 24 dicembre 2012, e la destinazione dei residui fondi economici ad altro impiego. Si dovrebbe quindi ritenere che, in osservanza del principio costituzionale di uguaglianza tra tutti i cittadini di fronte alla Legge, le misure disposte comportino necessariamente identici benefici a parità di situazioni anagrafiche, contributive e di uscita dal lavoro, non avendo rilevanza le ragioni stesse per le quali il licenziamento sia stato concordato, piuttosto che imposto da necessità aziendali. La sostanza che accomuna in un unico ed eguale diritto le diverse categorie di lavoratori esodati è l’aver lasciato il lavoro per proseguire figurativamente o a proprie spese un accumulo contributivo al cui termine avrebbero conseguito il diritto alla quiescenza; percorso questo che la Legge Fornero ha invece interrotto introducendo pesanti effetti retroattivi, con le ben note conseguenze sulla vita stessa degli ex lavoratori in questione”.

Riforma pensioni, le richieste del comitato esodati Lincenziati o cessati senza tutele”.

La lettera infatti sottolinea che pur riconoscendo le altre importanti esclusioni, come quella dal cumulo gratuito di esodati e opzione donna, non si può trascurare di rilevare che per l’ottava salvaguardia, mentre per per “alcune tipologie di ex lavoratori, nei confronti dei quali è previsto il perfezionamento dei requisiti entro 36 mesi dal termine mobilità, estendendone di fatto la tutela fino al 6 gennaio 2021, per altre tipologie, vincolate al regime delle decorrenze per un periodo di soli 24 o 12 mesi (a seconda della casistica), la tutela si limita per alcuni al 6 gennaio 2019, mentre per altri non va oltre il 6 gennaio 2018. In sostanza, una discriminazione nel diritto che, nei casi limite, tra due ex lavoratori appartenenti a differenti tipologie, ancorché caratterizzati da una perfetta identità di requisiti, arriva a superare i 5 anni”.

Una lettera significativa che ha il valore di messaggio di sostegno e di speranza alle famiglie particolarmente in affanno, e ha lo scopo di chiedere un intervento al Presidente Mattarella, attraverso un suo istituzionale intervento, un impegno a restituire giustizia, equità e dignità agli esodati, da ormai cinque anni privati di reddito e di prospettive di vita.