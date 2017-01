Risultati degli anticipi della 19° giornata di serie A di ieri, sabato 7 gennaio 2017: Empoli – Palermo e Napoli – Sampdoria. Nella sfida salvezza delle 18:00, l’Empoli batte il Palermo allo stadio Castellani e rispedisce i siciliani a -7 grazie a un rigore di Maccarone. Meglio i toscani nel primo tempo, ma l’importanza della gara è testimoniata dalla particolare mattenzione difensiva delle due squadre. Nel secondo tempo il Palermo crea più occasioni, ma Skorupski non si fa sorprendere. La svolta della partita al 78’, quando dopo una sponda di Mchedlidze di testa per Maccarone, l’attaccante empolese viene trattenuto in area da Cionek e si procura un calcio di rigore. Una grande occasione per Big Mac, appena subentrato a Marilungo, che la sfrutta pienamente segnando il gol partita. L’Empoli aggancia momentaneamente il Sassuolo a 17 punti e rivede la luce. Il Palermo ripiomba nell’incubo retrocessione e adesso anche Corini rischia.

Finisce 2-1 l’anticipo delle 20:45 tra Napoli e Sampdoria, con molte emozioni in campo e molte polemiche sull’arbitraggio. Sarri da fiducia a Tonelli (esordio con la maglia azzurra) mentre Giampaolo lascia a sorpresa Muriel in panchina, schierando Schick al fianco dell’ex Quagliarella. Proprio il gigante ceco (classe ’96) riesce a propiziare l’autogol di Hysai che porta in vantaggio i blucerchiati. La Sampdoria nel primo tempo si dimostra ordinata e ben messa in campo, mentre il Napoli non riesce a pungere col suo tridente offensivo Mertens-Callejon-Insigne. Nel secondo tempo l’episodio che farà discutere a lungo: al 61’ Silvestre corre vicino a Reina durante il rinvio del portiere spagnolo, ma senza toccarlo. Per l’arbitro è secondo giallo ed espulsione. Furibondo Giampaolo, che è costretto così a togliere Schick per far entrare un altro difensore (Dodo).

I doriani provano a reggere in inferiorità numerica, ma al 77’ Gabbiadini riesce a concludere in rete un assist di Callejon e pareggia così i conti. Al 95’ arriva il vantaggio azzurro di Tonelli, che si regala una notte da sogno (esordio con gol decisivo all’ultimo minuto di partita). Giampaolo per protesta non si presenta ai microfoni nel post-gara, mentre il presidente Ferrero attacca l’arbitro Di Bello sia per l’episodio dell’espulsione sia per il recupero, definito eccessivo (5 minuti e 30 secondi). In attesa di Genoa-Roma, il Napoli aggancia così i giallorossi al secondo posto, momentaneamente a -4 dalla capolista Juventus (che deve giocare ancora due partite).