Serie A: le partite e risultati di oggi 8 gennaio 2017. Vincono Inter, Roma e Lazio

Serie A: le partite e risultati di oggi 8 gennaio 2017. LeSi sono disputate questo pomeriggio le altre partite della 19a giornata di Serie A. Hanno vinto Inter, Lazio e Roma senza grandi sorprese in alta classifica. Si giocheranno alle 18.00 Milan-Cagliari e alle 20.45 il match allo Stadium tra Juventus e Bologna. Ecco i risultati delle partite di oggi domenica 8 gennaio 2017.

L’Inter nell’anticipo delle 12.30 ha battuto l’Udinese. Udinese-Inter 1-2 in favore della squadra di Pioli. Ecco i risultati delle altre partite della Serie A giocate nel primo pomeriggio. Sassuolo-Torino 0-0, Lazio-Crotone 1-0, Chievo-Atalanta 1-4, Genoa-Roma 0-1. “Siamo stati bravi a stare in partita e a stringere i denti quando ce n’era bisogno in una partita dura e complicata come ce l’aspettavamo – ha dichiarato il mister dell’Inter Pioli – Non siamo partiti bene come volevamo ma alla fine abbiamo creato le occasioni per vincere la partita su un campo in cui costruire è sempre particolarmente difficile. Abbiamo dimostrato di essere una squadra competitiva, che deve ancora lavorare e migliorare ancora tanto ma che ha le qualità per vincere le partite. I giocatori hanno messo in campo il duro lavoro di questi giorni e si è visto. Certo, dobbiamo partite meglio, in maniera più lucida e concreta” ha dichiarato oggi Pioli nel post partita secondo quanto riportato da Gazzetta.