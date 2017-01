Le tendenze primavera estate 2017: tagli di capelli e make-up primavera estate 2017. Addentrati, ormai, nel pieno dell’inverno, ma c’è chi invece ama anticipare i tempi e tenersi informata sulle ultime tendenze della prossima primavera estate 2017, per non lasciarsi cogliere impreparata. “La bella stagione” è ancora un lontano miraggio ma è già possibile dare una sbirciatina ai prossimi trend estivi sia in tema di tagli di capelli che di make-up. Anticipiamo subito che due saranno i mood imperanti la prossima stagione. Da una parte l’esplosione del colore su occhi e labbra che si accompagna a tagli netti, decisi, quasi geometrici e le frange riscoprono un nuovo ordine. Dall’altra, è l’avvento dell’effetto nude e di chiome scomposte, volutamente messy. I tagli di capelli lunghi, invece, non tradiranno il liscio che tornerà dopo stagioni di beach waves, mentre una riga centrale e ben definita separa in due la chioma.

Le tendenze primavera estate 2017: il via ai contrasti.

Una primavera-estate 2017 all’insegna dei contrasti. Da una parte fungerà da protagonista il colore assoluto accompagnato da tagli di capelli netti e decisi, dall’altra si fa strada il desiderio di naturalezza, dato da un romantico nude e capelli che si acconciano in voluti effetti messy. Direttamente dagli anni settanta e ottanta arrivano palpebre di nuance pastello e colori fluo. Il giallo, l’azzurro, il rosa, il verde accenderanno gli sguardi risvegliandoli dal torpore dell’inverno. L’eyeliner passa in secondo piano diventando co-protagonista di maquillage scenografici. Le labbra si dipingeranno di tonalità intense e forti come il bordeaux, il rosso, il prugna, ma anche grigio, viola, impreziosite talvolta da glitter per un vero effetto sparkling.