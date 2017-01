Tagli di capelli, novità, tendenze e colorazioni capelli Inverno 2017! Tagli di capelli lunghissimi, con leggere scalature per l’attrice Anna Kendrick, che per la nuova stagione punta su un look molto femminile. La bellissima Anna sceglie di puntare su un taglio lunghissimo, con una magnifica colorazione ramata, dopo aver portato per lungo tempo un colore castano scuro. Opta in fatto di styling capelli per acconciature mosse, per un volume naturale, ed ama moltissimo anche gli styling raccolti. In fatto di make up ama molto lo stile nature, con trucco leggero, mentre per alcune campagne pubblicitarie osa con ombretti iridescenti e rossetti bordeaux.

Anna Kendrick ultime news gossip!

La bella Anna pensa che trovare un fidanzato oggi sia qualcosa di ‘terrificante’. L’attrice ha una relazione con Ben Richardson da oltre due anni ed è sollevata di non essere single perché odierebbe dover ricorrere ad applicazioni come Tinder per trovare l’amore. A ‘Glamour’, edizione britannica, Anna ha però anche rivelato che se proprio dovesse finire per utilizzare questo social per fare nuove conoscenze, preferirebbe che qualcuno smettesse di chattare con lei piuttosto che dirle direttamente di non essere interessato.”Sono assolutamente a favore della sparizione improvvisa. So che le persone dicono, ‘Preferirei che qualcuno mi dicesse direttamente che non gli piacciono, piuttosto che scomparire e non contattarmi più’, ma io non sono abbastanza adulta per reggere una cosa del genere”, ha confessato.