Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip dal Trono Over a partire dal 9 gennaio 2017. «Recall di un acceso dibattito» La penultima registrazione del Trono Over, che le anticipazioni di Uomini e Donne e le news ci dicono andrà in onda a partire dalla seconda settimana di gennaio 2017, inizia con l’opinionista Tina Cipollari di ottimo umore. Al che Maria le mostra un resumé della scorsa puntata in cui si vede il ‘dialogo a tre’ tra Gemma e Giorgio e la Cipollari, che alla fine lo definisce «l’uomo più coraggioso d’Italia».

«Vieni, Zanna Bianca!». Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip dal Trono Over Gennaio 2017.

Arriva puntuale lo sfogo di Gemma, ma le anticipazioni di Uomini e Donne dicono che Tina la va a sorprendere dietro le quinte. La Galgani allora sbotta nel camerino che non la sopporta più! Ha inoltre da ridire anche sulle parole di Giorgio alla sfilata cui ha partecipato. In trasmissione l’opinionista la scimmiotta. Tina esce dallo studio e rientra completa di mummia e bambolona dai denti rifatti, poi fa andare per lo studio una finta dentiera e invita la dama a raggiungerla: «Vieni Zanna Bianca!» infine la appoggia sulla seggiola con dell’adesivo. Gemma fa il suo ingresso e viene subito sfottuta dalla Cipollari. In seguito lo stesso Giorgio controlla dappresso il lavoro del dentista di “Selfie”, mentre Gemma tenta di rimuovere la mummia, subito bloccata da Tina e da Emy.