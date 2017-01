Amici 2016-2017 Ed. 16, anticipazioni ed ospiti dello speciale di sabato 21 gennaio 2017. La vita nella scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16 prosegue e possiamo seguire giornalmente le lezioni dei ragazzi su Real time, con il day time che va in onda dal lunedì al venerdì alle 13.50. I fan fremono però per sapere quanto accadrà nello speciale di sabato 21 gennaio 2017, in quanto quello che andrà in onda questa settimana è stato già registrato con largo anticipo. Quello che sappiamo fino ad ora è che sia Alessio che Riccardo hanno brillantemente superato la sfida, ma ci sono nuovi allievi che se la devono vedere con la tanto temuta maglia rossa, la quale potrebbe far si che qualcuno abbandoni la scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali ospite dello speciale di sabato 21 gennaio 2017 sarà la band La Rua, vecchia conoscenza del talent di Canale 5. Ma le anticipazioni non finiscono qui, vediamo cosa succederà nel prossimo speciale di Amici 2016-2017 Ed. 16…

Amici 2016-2017 Ed. 16 ritornerà con uno speciale il prossimo sabato 14 gennaio 2017, ma i fan vogliono sapere cosa accadrà nello speciale di sabato 21 gennaio 2017. La band La Rua aprirà la puntata con il brano che hanno portato a Sarà Sanremo e prosegue inoltre la sfida a squadre; Francesco ha subito delle forti critiche per non aver schierato Federica, al posto della quale ha preferito Marta e Michele, che nelle ultime settimane hanno fatto grandi progressi e ai quali voleva quindi dare spazio. I professori non sono però stati d’accordo. La sfida a squadre ha visto la vittoria della squadra dei Tasso Rosso, capitanata da Francesco, mandando così Thomas in sfida, dalla quale esce vincitore. La seconda manche è invece vinta dai Senza Piani e ad andare in sfida è Mike.