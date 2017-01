Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news ad oggi 9 gennaio 2017

Amnistia e indulto, carcere e detenuti ultime news. Lotta contro il sovraffollamento e a favore dell’amnistia continuano ad essere i cavalli di battaglia dei Radicali Italiani, che proseguono con le loro visite nelle carceri italiane. Brutte notizie però arrivano proprio dai penitenziari italiani. Nei giorni scorsi ha perso la vita un detenuto giovanissimo, per suicidio. Il 2017 non vede miglioramenti su questo fronte in quanto le condizioni dei detenuti continuano ad essere molto difficili.

Amnistia, carceri e detenuti: le news ad oggi 9 gennaio 2017.

Nel carcere di Novara, secondo quanto confermato dalla Stampa, un detenuto sarebbe morto per un ictus. La figlia dell’uomo ha presentato un esposto per via dei ritardi nel trasferimento in ospedale ed è stata dunque disposta una proroga delle indagini sulla morte dell’uomo, malato di diabete e morto a settembre scorso.

Si è compiuta nei giorni scorsi una tragedia nel carcere di Velletri, dove secondo quanto riportato da castellinews un ragazzo detenuto di 19 anni, del Bangladesh, è morto dopo essersi impiccato con un lenzuolo. I poliziotti dell’ Ugl Polizia Penitenziaria Carmine Olanda e Ciro Borrelli a margine della vicenda hanno chiesto al Ministro lo sblocco dei concorsi e l’invio di nuovo personale nonché l’apertura dell’infermeria nel nuovo padiglione. La situazione nelle carceri resta dunque difficile tra carenza di personale e problemi di carattere igienico sanitario. Un quadro di cui i politici dovranno sicuramente tenere conto nei prossimi dibattiti su amnistia e indulto del 2017.