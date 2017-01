Beautiful Anticipazioni News e Trame delle puntate della settimana del 9, 10, 11, 12, 13 e 14 gennaio 2017. «Ritorno con emozionanti novità!» Care amiche ed amici fan di The Bold And The Beautiful, dopo due settimane di vacanza per le festività natalizie, riprende la programmazione di Canale 5 della madre di tutte le soap, che ritorna lunedì 9 gennaio 2017. Diamo – attraverso le anticipazioni di Beautiful – uno sguardo sinottico sugli eventi che ci attendono in questa nuova settimana, e prepariamoci a emozionanti novità!

«Sinossi delle puntate della settimana dal 9 al 14 gennaio 2017» – Beautiful Anticipazioni News e le Trame.

Infatti – come ci segnalano le anticipazioni di Beautiful relative alle prossime puntate – succede che Katie viene a sapere, dalla sua stessa sorella, del bacio che c’è stato, ad onta di tutti i buoni propositi, tra Bill e Brooke, mentre Thomas invita Caroline a raccontare a tutti la verità sulla paternità di Douglas. Nel frattempo, Quinn sembra seriamente presa da Eric e Steffy deve dunque sciropparsi la presenza della suocera a Villa Forrester!