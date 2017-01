Grey’s Anatomy 13 Anticipazioni, trame e news. Episodio 13×10: «Cosa c’è dopo il ‘winter’ finale?». Le anticipazioni e le news di Grey’s Anatomy 13 annunciano che negli Stati Uniti l’episodio 13×10 va in onda sulla rete americana ABC giovedì 19 dicembre 2017. I dubbi rimasti aperti nell’ultima puntata di Grey’s Anatomy prima della pausa di metà stagione verranno sciolti nei nuovi episodi attesi per la seconda metà di gennaio.

«19 gennaio 2017: negli USA serata TGT (Thanks God it’s Thursday!)» Grey’s Anatomy 13 Anticipazioni e news puntate americane.

Dopo il winter finale, l’episodio 13×10 di Grey’s Anatomy le anticipazioni delle puntate americane del medical drama annunciano che la serie riprende giovedì 19 gennaio 2017, in concomitanza con il ritorno del cosiddetto “Thank God it’s Thursday”, cioè la serata dedicata ai tre telefilm della casa di produzione di Shonda Rhimes. Insieme a Grey’s Anatomy troviamo anche Scandal, che debutta con la sesta stagione, e How To Get With Murder (Le regole del delitto perfetto), che torna con gli episodi della terza. Il titolo e la sinossi ufficiale della puntata 13×10 di Grey’s Anatomy non sono stati ancora diffusi. Ai fan, ancora per qualche giorno, non resta che elaborare delle fantastiche congetture…