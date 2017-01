Anticipazioni Il Segreto (El Secreto de Puente Viejo). Le trame di lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 gennaio 2017. «Costernazione a Puente Viejo». Scopriamo attraverso le anticipazioni Il Segreto (El Secreto de Puente Viejo), che l’intero paese di Puente Viejo è rimasto in preda alla più profonda costernazione per la tragica fine di Bosco Castro, che ha lasciato come schiantate non solo la madre di famiglia dei Castañeda e dei Castro, Rosario, ma la stessa donna Francisca, che di quella morte può ben considerarsi la responsabile. Il suo frenetico e delirante desiderio di manipolazione, di potere e di controllo ha portato la Montenegro a distruggere la vita di colui che amava più di un figlio!

«Beltrán affidato alla bisnonna?» Anticipazioni Il Segreto. Le trame di lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 gennaio 2017.

Le anticipazioni de Il Segreto mostrano, che – a parziale consolazione della gravissima perdita subita – la Montenegro riceve in cambio dal giudice l’affidamento del piccolo Beltrán, il figlio di Bosco e dell’altrettanto sventurata Inès. La signora della Villa è infatti la bisnonna del bambino. Ma, di fronte a questa decisione del magistrato le famiglie che fanno capo al Jaral, cioè i Castañeda, gli Ulloa e le superstiti dei Castro e dei Mendizábal, Aurora (che sta per rientrare in paese) e Candela – avvisate da Severo di quanto bolle in pentola – insorgono come un sol uomo, e in loro rappresentanza Raimundo si reca alla Villa per affrontare Francisca a tale proposito.

«Deragliamento!» Anticipazioni Il Segreto Le trame del 9, 10 e 11 gennaio 2017.

Secondo le anticipazioni de Il Segreto, Raimundo Ulloa cerca di convincere Francisca a rinunciare alla potestà sul piccolo Beltrán, per affidarlo a sua zia Aurora, la sorella gemella di Bosco. Quale sarà l’esito di questo scontro? Nel mentre continua la frequentazione tra Emilia e César, a dispetto dei tentativi di Alfonso di riallacciare i fili con la moglie. Infine, il treno su cui viaggia Aurora Castro ha un deragliamento. Che cosa ne sarà della nostra eroina?