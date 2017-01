Anticipazioni Un posto al sole. Le trame di lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 gennaio 2017. «La situazione di Nunzio precipita». Vediamo attraverso le anticipazioni di Un posto al sole, che mentre Franco e Katia comprendono che la situazione di Nunzio sta precipitando, il ragazzo non si fa mancare niente per peggiorare la sua posizione in carcere. Nel frattempo – ritornata alla sua routine con Renato – Nadia finge che con Alberto Palladini non sia mai successo nulla. Ma se è facile fingere con gli altri che si sia trattato solo di un momento di debolezza, fingere con se stessa sarà tutta un’altra storia. Vittorio intanto impara a sue spese che ristrutturare casa non è per niente un gioco da ragazzi.

«È crisi grave tra Franco e Angela». Anticipazioni Un posto al sole. Le trame di lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 gennaio 2017.

Le anticipazioni di Un posto al sole mostrano che Niko incomincia a sentirsi attratto da Beatrice, ma la ragazza potrebbe avere dei secondi fini persino in campo sentimentale. Intanto la crisi tra Franco e Angela diventa sempre più grave, mentre si profilano nuovi guai all’orizzonte per il Boschi. E infine, proprio quando crede di essere abbastanza adulto per dare inizio a una propria vita indipendente lontano dal casa sua, Vittorio scopre un nuovo motivo di familiarità con suo padre.